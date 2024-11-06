Совет муниципальных образований Запорожья поставил цели на 2025 год

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября, ФедералПресс. В Мелитополе состоялось крупное собрание членов Совета муниципальных образований Запорожской области с участием представителей из 16 муниципалитетов, посвященное вопросам адаптации региона к стандартам Российской Федерации и перспективам развития местного самоуправления.
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