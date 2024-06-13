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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ману Фернандеш о Сафонове в «ПСЖ»: «Не думаю, что он вытеснит Доннарумму. Не совсем верный шаг со спортивной точки зрения»

Ожидается, что голкипер «Краснодара» присоединится к парижскому клубу летом. «Сафонов – талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдет в «ПСЖ».

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