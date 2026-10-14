Белоусов провел встречу с главами военных ведомств Узбекистана и Казахстана

Министр обороны России Андрей белоусов провел встречи с руководителями военных ведомств Узбекистана и Казахстана Ботиром Кудратходжаевым и Айдосом Мырзахметовым.
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