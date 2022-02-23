Бобровский проиграл впервые за 7 матчей, отбив 27 бросков «Нэшвилла» из 32

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский проиграл впервые за 7 матчей чемпионата НХЛ. Россиянин отразил 27 бросков из 32 в игре с «Нэшвиллом» (4:6), пропустив пять шайб.
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