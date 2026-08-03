Врач Чурсина назвала грудное вскармливание способом быстрее вернуться к «дородовым объемам»

Кандидат медицинских наук, врач-неонатолог перинатального центра больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой Елена Чурсина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что грудное вскармливание помогает женщинам быстрее вернуться к своему весу и объему до беременности.
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