Врач Чурсина назвала грудное вскармливание способом быстрее вернуться к «дородовым объемам»

Кандидат медицинских наук, врач-неонатолог перинатального центра больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой Елена Чурсина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что грудное вскармливание помогает женщинам быстрее вернуться к своему весу и объему до беременности.