360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Врач Чурсина назвала грудное вскармливание способом быстрее вернуться к «дородовым объемам»

Врач Чурсина назвала грудное вскармливание способом быстрее вернуться к «дородовым объемам»

Кандидат медицинских наук, врач-неонатолог перинатального центра больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой Елена Чурсина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что грудное вскармливание помогает женщинам быстрее вернуться к своему весу и объему до беременности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии