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Врач Григорьева установила предельный вес ранца для первоклассника

Врач Григорьева установила предельный вес ранца для первоклассника

Заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева сообщила, что вес рюкзака ученика первого класса не должен превышать полутора килограммов.

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