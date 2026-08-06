Врач Григорьева установила предельный вес ранца для первоклассника

Заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева сообщила, что вес рюкзака ученика первого класса не должен превышать полутора килограммов.
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