МО: силы ПВО группировки "Центр" сбили 6 украинских беспилотников под Кременной

По информации старшего офицера пресс-центра группировки "Центр" Леонида Шарова, средства противовоздушной обороны российских военных сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной Луганской Народной Республики.
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