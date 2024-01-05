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МО: силы ПВО группировки "Центр" сбили 6 украинских беспилотников под Кременной

МО: силы ПВО группировки "Центр" сбили 6 украинских беспилотников под Кременной

По информации старшего офицера пресс-центра группировки "Центр" Леонида Шарова, средства противовоздушной обороны российских военных сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной Луганской Народной Республики.

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