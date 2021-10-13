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США не стали подтверждать сообщения о планах Турции купить истребители F-16

США не стали подтверждать сообщения о планах Турции купить истребители F-16

Информацию о том, что Турция якобы обратилась к Вашингтону с просьбой закупить 40 американских истребителей F-16, не подтверждает и не комментирует Госдепартамент США.

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