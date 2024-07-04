Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пушка «Гиацинт-Б» группировки «Север» не оставила М777 шанса выжить

Пушка «Гиацинт-Б» группировки «Север» не оставила М777 шанса выжить

В зоне проведения специальной военной операции на боевом дежурстве находятся расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север», которые не перестают атаковать живую силу и скопления военной техники украинских боевиков.

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