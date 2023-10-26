Структуры Ткачева вложатся в начатый компанией Ротенберга проект игорной зоны в Крыму

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Структуры экс-главы Минсельхоза и бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева будут участвовать в реализации начатого компанией Аркадией Ротенберга крымского туристического проекта — строительстве комплекса с игорной зоной на месте недостроенного санатория «Фортуна» в окрестностях Ялты.