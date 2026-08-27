Сотрудники полиции выявили наркоаграрный бизнес жителя Калининграда, выращивавшего коноплю в теплице

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Советский» и оперативниками регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность 42-летнего жителя областного центра, организовавшего наркоаграрный бизнес.