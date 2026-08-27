Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

Сотрудники полиции выявили наркоаграрный бизнес жителя Калининграда, выращивавшего коноплю в теплице

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Советский» и оперативниками регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность 42-летнего жителя областного центра, организовавшего наркоаграрный бизнес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии