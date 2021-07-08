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«Это колоссальный вызов»: Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие годы

«Это колоссальный вызов»: Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие годы

Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие годы Александр КириловСпецпредставитель президента России Анатолий Чубайс на выставке ИННОПРОМ-2021 назвал два главных процесса, которые в ближайшие 10 лет перевернут российскую экономику.

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