МИД Таджикистана обеспокоили массовые отказы во въезде граждан в Россию

Нуу для начала Таджикская сторона пусть сама определиться чего хочет. То зовут своих граждан возвращаться на родину, а теперь предъявляют претензии к России почему не впускают их граждан. Россия за крепкие Таджикские семьи, процветание государства и ее долг всех ее граждан вернуть в родные пенаты т.к. государство нуждается в "ценных" специалистах...

Алатырка

Странно, а мне думалось, что для начала таджикское руководство должно было обеспокоиться, что его граждане творят террор и преступления в стране, которая позволяет им у себя зарабатывать! Да к тому ж еще помогает на вашей территории-ворье ненасытное.