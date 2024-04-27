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МИД Таджикистана обеспокоили массовые отказы во въезде граждан в Россию

МИД Таджикистана обеспокоили массовые отказы во въезде граждан в Россию

МИД Таджикистана выразил обеспокоенность из-за получивших массовый характер «необоснованных случаев отказа во въезде в Россию» для своих граждан.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Нуу для начала Таджикская сторона пусть сама определиться чего хочет. То зовут своих граждан возвращаться на родину, а теперь предъявляют претензии к России почему не впускают их граждан. Россия за крепкие Таджикские семьи, процветание государства и ее долг всех ее граждан вернуть в родные пенаты т.к. государство нуждается в &quot;ценных&quot; специалистах...
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13 час.
Алатырка
Странно, а мне думалось, что для начала таджикское руководство должно было обеспокоиться, что его граждане творят террор и преступления в стране, которая позволяет им у себя зарабатывать! Да к тому ж еще помогает на вашей территории-ворье ненасытное.
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12 час.

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