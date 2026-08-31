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Аргументы и Факты

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Ковёр огня от Киева до Черного моря: армия жёстко ответила на каждый удар

Ковёр огня от Киева до Черного моря: армия жёстко ответила на каждый удар

Минувшая ночь стала одной из самых тревожных для российских регионов сразу на двух направлениях. Силы противовоздушной обороны отработали на пределе возможностей, уничтожив порядка 500 воздушных целей.

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