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До и после: душераздирающие примеры перевоплощения собак, которые обрели любящих хозяев

До и после: душераздирающие примеры перевоплощения собак, которые обрели любящих хозяев

Глядя на эти снимки, испытываешь смешанные чувства: сочувствие к несчастным бездомным животным и злость на людей, которые были к ним жестоки, но в то же время восхищение их новыми хозяевами и радость от того, что в конце концов все сложилось хорошо.

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