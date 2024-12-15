Академик Покровский указал на высокую смертность трудоспособных россиян от ВИЧ

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский 15 декабря в беседе с ТАСС заявил, что порядка 30 тыс.