Прошло очередное заседание районной комиссии по профилактике производственного травматизма.

В райисполкоме прошло заседание районной комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости под руководством заместителя председателя комиссии-начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома Натальи Песоцкой с участием представителей организаций.