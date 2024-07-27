Прошло очередное заседание районной комиссии по профилактике производственного травматизма.

В райисполкоме прошло заседание районной комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости под руководством заместителя председателя комиссии-начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома Натальи Песоцкой с участием представителей организаций.
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