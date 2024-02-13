МИД: России предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления раскола

Россия предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления внутреннего раскола, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».
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