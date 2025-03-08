Министр внутренних дел по Чувашской Республике Виктор Шметков поздравил с 8 Марта ветерана органов внутренних дел

Праздничный букет цветов от генерала получила майор милиции в отставке Галина Шальнова. 8 марта министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Виктор Шметков, его заместитель полковник полиции Дмитрий Андреев и заместитель начальника УМВД России по городу Чебоксары полковник полиции Денис Яичников навестили майора милиции в отставке Шальнову Галину Сергеевну.