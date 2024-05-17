«Сделал ребёнку замечание – тебя «я же мать» обматерит»: глава КСП высказался о вандализме

Председатель Контрольно-счётной палаты Забайкальского края Дмитрий Семёнов в ходе жилищного форума, который организовала Общественная палата, призвал формировать у населения бережное отношение к благоустроенным территориям.
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