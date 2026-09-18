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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Брентфорд» еще не проигрывал в сезоне-2026/27. 1.55 – не уступит «Челси»

«Брентфорд» и «Челси» встретятся в 5-м туре АПЛ. «Брентфорд» ни разу не проигрывал в этом сезоне – 3 победы и 3 ничьи.

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