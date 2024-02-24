Лондон пообещал выделить Киеву 311 миллионов долларов в 2025 году

Global Look Press/Hesther Ng/Keystone Press Agency Британское правительство пообещало выделить Украине 245 миллионов фунтов (примерно 311 миллионов американских долларов) на покупку боеприпасов и создание цепочек поставок комплектующих для них.
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