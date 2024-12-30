Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков исполнил желания детей военнослужащих – участников специальной военной операции в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний»

В заключении мероприятия большим сюрпризом для всех присутствующих стало подключение к телемосту военнослужащих – мужей и пап присутствующих гостей на видеоконференцсвязи, с мест нахождения в зоне специальной военной операции, после чего семьи в полном составе смогли пообщаться друг с другом.
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