Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков исполнил желания детей военнослужащих – участников специальной военной операции в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний»

В заключении мероприятия большим сюрпризом для всех присутствующих стало подключение к телемосту военнослужащих – мужей и пап присутствующих гостей на видеоконференцсвязи, с мест нахождения в зоне специальной военной операции, после чего семьи в полном составе смогли пообщаться друг с другом.