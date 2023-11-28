Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Байгерей Далгатов
    Алиев гони прочь эту американскую нечисть, пролетишь.Госсекретарь США ...
  • Михаил Федоров
    От своих соседних беженцев (мигрантов) не можем избавиться, а тут ещё и дальние заграницы понаехали. И самое главное,...Первая группа беж...
  • Михаил Федоров
    Хорошо, но мало! Подробнее бы хотелось узнать про всё.Видео из соцсетей...

Россия проводит на МКС в 8 раз меньше экспериментов, чем США

Россия проводит на МКС в 8 раз меньше экспериментов, чем США

Об этом заявил руководитель полета российского сегмента станции, генеральный конструктор — заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, академик РАН, Герой Советского Союза Владимир Алексеевич Соловьёв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх