Россия проводит на МКС в 8 раз меньше экспериментов, чем США

Об этом заявил руководитель полета российского сегмента станции, генеральный конструктор — заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, академик РАН, Герой Советского Союза Владимир Алексеевич Соловьёв.
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