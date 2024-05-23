В Твери мотоциклист проехал на красный и спровоцировал аварию

Вчера, 22 мая, в Твери на проспекте Чайковского произошла авария с участием мотоцикла и иномарки. 26-летний водитель мотоцикла «Хонда Хонтер» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «БМВ 520i», за рулем которой находилась 24-летняя девушка.
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