В Твери мотоциклист проехал на красный и спровоцировал аварию

Вчера, 22 мая, в Твери на проспекте Чайковского произошла авария с участием мотоцикла и иномарки. 26-летний водитель мотоцикла «Хонда Хонтер» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «БМВ 520i», за рулем которой находилась 24-летняя девушка.