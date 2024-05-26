Милонов призвал запретить трансгендерам занимать государственные должности

Так он отреагировал на новость о скандальном политике из Барнаула Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо приравнять смену пола к наличию иностранного гражданства, что автоматически закроет двери на государственную службу.
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