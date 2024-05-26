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Петербургский дневник

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Милонов призвал запретить трансгендерам занимать государственные должности

Милонов призвал запретить трансгендерам занимать государственные должности

Так он отреагировал на новость о скандальном политике из Барнаула Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо приравнять смену пола к наличию иностранного гражданства, что автоматически закроет двери на государственную службу.

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Комментарии
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Сергей
Биту им в очко и вон из страны!!!!
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12 час.
Ольга Заварухина
Милонов красавчик.
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5 час.

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