Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин про возвращение Макдоналдса в Россию

Путин про возвращение Макдоналдса в Россию

Путин - о возвращении в Россию Макдоналдса: У меня один вопросик есть. Когда ваши не очень добросовестные партнёры уходили, они поставили трудовые коллективы в сложное положение? А право обратного выкупа у них есть?- Да, есть.

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