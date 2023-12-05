Россиянин расправился с младшим братом из-за неприязни и попал под суд

В Коми суд рассмотрит дело 61-летнего местного жителя, расправившегося с 56-летним братом. В сентябре в квартире дома в поселке Первомайский пьяный фигурант поссорился с родственником из-за личной неприязни.
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