На видео последствия ночной атаки украинских БПЛА на Рыльск и Льгов. Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинских дронов пострадали 14 человек.
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На видео последствия ночной атаки украинских БПЛА на Рыльск и Льгов. Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинских дронов пострадали 14 человек.