"Лишь пельмени": Назаров переживает за Италию. Русский мир уже на пороге?

Вадим Лебедев

Понять какую то "манеточку"или милохина... - с ними, всё ясно! Воспитанники интернета - мозг у них... со скрюченную, худенькую ладошку. 🤌 Но э-э-это-т... - как же надо, башкой треснуться... - что бы мозг стал вафлей??? 🧇