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"Лишь пельмени": Назаров переживает за Италию. Русский мир уже на пороге?

"Лишь пельмени": Назаров переживает за Италию. Русский мир уже на пороге?

Царьград Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Globallookpress Беглый артист Дмитрий Назаров всё ещё воображает себя поэтом.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Понять какую то &quot;манеточку&quot;или милохина... - с ними, всё ясно! Воспитанники интернета - мозг у них... со скрюченную, худенькую ладошку. 🤌  Но э-э-это-т... - как же надо, башкой треснуться... - что бы мозг стал вафлей???  🧇
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8 час.
св
спивак виктор
равиоли на половину шпинат ну пельмени то из мяса,а еще в кухне снимался,бестолочь и неуч!
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
Мерзость какая...
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4 час.
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