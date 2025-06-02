Эксперт Елисеева рассказала, как потребовать у застройщика компенсацию за дефекты в квартире

Они должны быть подробно описать в акте приема-передачи Партнер юридической компании «Мокров и Партнеры» Анастасия Елисеева рассказали РИАМО, какие самые распространенные дефекты имеют квартиры от застройщика.
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