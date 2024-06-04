Цветущий кобальт и индийской лук

Сочетание белого и оттенков синего в дизайне керамики и фарфора считается классическим. Распространение тренда на бело-голубую керамику по миру имеет множество причин — утилитарных, культурных, экономических и исторических.
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