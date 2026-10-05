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Крымская газета

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Евпаторийский гастрофестиваль «Золотой казан» вошёл в топ-10 лучших проектов России

Евпаторийский гастрофестиваль «Золотой казан» вошёл в топ-10 лучших проектов России

Гастрономический фестиваль «Золотой казан "Малого Иерусалима"» вошел в десятку лучших проектов Всероссийского конкурса городских проектов в сфере туризма «Города встречают».

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