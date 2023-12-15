Кризис в птицеводстве, чего дальше ждать от ФРС и ЕЦБ, «Хортице» грозит национализация

Показатели птицеводства в России падают, в значительной мере — из-за импортозависимости. Рост цен на яйца это только симптом НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.