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В Литве школьники начнут изучать произведения украинского писателя

В Литве школьники начнут изучать произведения украинского писателя

Ученики литовских школ с 2027 года начнут в обязательном порядке изучать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко.

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