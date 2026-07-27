❗️Раненым и обратившимся за помощью в Керчи медики оказывают всю необходимую поддержку. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов держит ситуацию на контроле Помощник Главы Крыма Ольга Курлаева.
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❗️Раненым и обратившимся за помощью в Керчи медики оказывают всю необходимую поддержку. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов держит ситуацию на контроле Помощник Главы Крыма Ольга Курлаева.