Певица Рита Ора в телесном нижнем белье снялась на видео в стиральной машине

Vladimir Soukhatchev

Виктория Самойленко, ради всего святого, объясните мне, сирому, на кой ляд мне и другим сдалась ваша "инфа" об Рита Ора и как эта 35-летняя дура выползает из стиральной машины!!! У вас кризис жанра и не о чем писать или вы Действительно считаете эту хрень "Новостью"??? Если Да, то пока не поздно поменяйте профессию и займитесь чем нибудь стоящим, pls...