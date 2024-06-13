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Певица Рита Ора в телесном нижнем белье снялась на видео в стиральной машине

Певица Рита Ора в телесном нижнем белье снялась на видео в стиральной машине

Британская 33-летняя певица и актриса Рита Ора снялась на видео прямо из стиральной машины. Артистка вылезла из барабана бытовой техники в откровенном нижнем белье телесного цвета.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Виктория Самойленко, ради всего святого, объясните мне, сирому, на кой ляд мне и другим сдалась ваша &quot;инфа&quot; об Рита Ора и как эта 35-летняя дура выползает из стиральной машины!!! У вас кризис жанра и не о чем писать или вы Действительно считаете эту хрень &quot;Новостью&quot;??? Если Да, то пока не поздно поменяйте профессию и займитесь чем нибудь стоящим, pls...
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