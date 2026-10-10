В Краснодаре осудили мошенников, обманувших жену бойца СВО на 3,5 млн

Первомайский районный суд Краснодара приговорил мужчину к шести годам колонии особого режима, а его сообщницу — к четырём годам общего режима за хищение более 3,5 млн рублей у супруги военнослужащего, которой они обещали признание мужа негодным к службе через подставного сотрудника ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым