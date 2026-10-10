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Царьград

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В Краснодаре осудили мошенников, обманувших жену бойца СВО на 3,5 млн

В Краснодаре осудили мошенников, обманувших жену бойца СВО на 3,5 млн

Первомайский районный суд Краснодара приговорил мужчину к шести годам колонии особого режима, а его сообщницу — к четырём годам общего режима за хищение более 3,5 млн рублей у супруги военнослужащего, которой они обещали признание мужа негодным к службе через подставного сотрудника ФСБ.

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