В Краснодаре осудили мошенников, обманувших жену бойца СВО на 3,5 млн

Первомайский районный суд Краснодара приговорил мужчину к шести годам колонии особого режима, а его сообщницу — к четырём годам общего режима за хищение более 3,5 млн рублей у супруги военнослужащего, которой они обещали признание мужа негодным к службе через подставного сотрудника ФСБ.