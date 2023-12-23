Павел Порядин: «Ковальчук рвется в бой, виден его боевой настрой. Наблюдаешь за ним, ловишь какие-то моменты. Это мастер»

40-летний нападающий уже начал тренироваться с командой, но еще не играл в этом сезоне. – Какие эмоции, когда со «Спартаком» начал тренироваться Ковальчук? – Отлично! Он и подсказывает, и виден его боевой настрой – Илья рвется в бой.