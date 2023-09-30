Кристине Асмус сделали операцию

Актриса рассказала о перенесенном хирургическом вмешательствеАктриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей сделали операцию на сломанной ноге.
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