Подписано соглашение между бизнес-омбудсменом в Республике Ингушетия и руководителем АККОРИ

28 сентября 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия и Ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РИ (далее – АККОРИ).