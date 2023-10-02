Подписано соглашение между бизнес-омбудсменом в Республике Ингушетия и руководителем АККОРИ

28 сентября 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия и Ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РИ (далее – АККОРИ).
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