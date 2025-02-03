«И это главный стилист? Испанский стыд!»: в сети бурно обсуждают новый образ Влада Лисовца на фоне горы посуды в убогой квартире

Интересная жизнь с Vera Star Буквально на днях персонаж, который называет себя не иначе как главным российским стилистом (его конкурент по модному цеху, уроженец Воронежа Александр Рогов, не согласен с этим, предпочитая тянуть одеяло на себя), выложил очередную порцию фоточек, естественно, с собою любимым в кадре.
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