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Зачистка Ютуба

Зачистка Ютуба

Масштабные зачистки в YouTube и охота за сетями влияния во втором квартале 2026 годаКоманда Google Trust & Safety опубликовала свежий бюллетень по борьбе с координированными операциями влияния за апрель, май и июнь 2026 года.

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