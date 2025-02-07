В Суздале откроется Музей истории создания и производства духов

В Суздале Владимирской области откроется Музей истории создания и производства духов. В музее будет представлено около тысячи уникальных экспонатов, в числе которых флаконы духов с запахом городов Золотого кольца России.
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