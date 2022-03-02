IMMAF отстранила Россию от участия в соревнованиях

Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) приняла решение приостановить членство Союза смешанных боевых единоборств России и Федерации рукопашного боя и ММА Беларуси из-за ситуации в Украине.

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