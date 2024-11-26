Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Среднеазиатские республики освобождаются от криминального и агрессивного балласта, вытесняя их в Россию, а нормальные...Такую историю не ...
  • Владимир Елкин
    А маны опять против!Такую историю не ...
  • Evgenija Palette
    Физический УРОДЕЦ, ЖИДОВСКАЯ МРАЗЬ ИЗ КУРСКА, ХРУЩЕВ - ЕЩЕ И РОДОНАЧАЛЬНИК ЦЕЛОЙ ПЛЕЯДЫ НЕ ТОЛЬКО ОТЪЯВЛЕННЫХ РУСОФОБ...Приглашение насто...

Уничтожал русский лес: экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны осудили на 17 лет

Уничтожал русский лес: экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны осудили на 17 лет

Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья, экс-директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ, экс-главу КУГИ СПб Дмитрия Куракина к 17 годам лишения свободы за хищение леса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх