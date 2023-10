По слухам, Lords Of The Fallen разрабатывалась в UE4, а неожиданный переход на UE5 привел к серьезному снижению качестваПоследний ролевой экшен Lords of the Fallen от CI Games и Hexworks, как утверждается, разрабатывалась в UE4, а переход на UE5 привел к серьезному снижению качества.