Учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил, что сегодня особый праздник. Православный Васильев день и Старый, а точнее – Русский Новый год, праздновавшийся в Российской Империи со времён Петра Великого и до 1917 года включительно.
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