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Серхио Перес: «В 2020-м подумал, что моя карьера в «Ф-1» закончилась»

Серхио Перес признался, что в 2020-м году едва не завершил карьеру в «Формуле-1».  По ходу сезона-2020 команда «Рейсинг Пойнт» (сейчас называется «Астон Мартин») разорвала многолетний контракт с мексиканским гонщиком и подписала Себастьяна Феттеля, и Перес долго не мог найти другой вариант продолжения карьеры.

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