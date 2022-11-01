Серхио Перес: «В 2020-м подумал, что моя карьера в «Ф-1» закончилась»

Серхио Перес признался, что в 2020-м году едва не завершил карьеру в «Формуле-1». По ходу сезона-2020 команда «Рейсинг Пойнт» (сейчас называется «Астон Мартин») разорвала многолетний контракт с мексиканским гонщиком и подписала Себастьяна Феттеля, и Перес долго не мог найти другой вариант продолжения карьеры.