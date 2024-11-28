В III Республиканском инклюзивном бале в Казани поучаствуют 220 человек

В Казанской Ратуше 30 ноября состоится III Республиканский инклюзивный бал, где соберутся 220 ребят от 12 до 35 лет с ограниченными возможностями здоровья, прошедшие обучение по адаптивным историко-бытовым танцам.
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